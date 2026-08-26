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Війна

СБУ викрила на Одещині російського «крота» у ЗСУ

СБУ викрила на Одещині російського «крота» у ЗСУ

Ним виявився завербований ворогом мобілізований до однієї з механізованих бригад ЗСУ, який коригував ворожі обстріли на півдні України, повідомляє СБУ.

Військовий потрапив до уваги рашистів, коли шукав «швидкі» заробітки у Телеграм-каналах. Там на нього вийшов російський спецслужбіст і запропонував співпрацю в обмін на обіцянку «легких» грошей. 

Після вербування зловмисник орендованим автомобілем об’їжджав обласний центр та прилеглі райони, щоб приховано зафіксувати на камеру телефонну пункти базування Сил оборони. 

Він позначав координати розташування українських військ на гугл-картах. 

Кіберфахівці СБУ завчасно викрили шпигунську активність агента, задокументували її та затримали його «на гарячому», коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкта ЗСУ. 

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога. Також у фігуранта виявлено віртуальний гаманець, який він створив, сподіваючись на криптовалютні перекази від країни-агресора. 

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). 

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СБУвійнаОдеська областьагентокупанти
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