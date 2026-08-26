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Війна

ЗСУ повернули контроль над частиною території Харківщини

ЗСУ повернули контроль над частиною території Харківщини

Сили оборони України відбили низку позицій російських військ на північному сході Харківської області. Українські військові також встановили контроль над північною частиною населеного пункту Западне, повідомляє DeepState.

За даними аналітиків, українські військовослужбовці зачистили кілька позицій російських окупантів у лісовому масиві на захід від Дворічної. Йдеться про ділянку фронту на північному сході Харківщини, де російські війська наприкінці 2024 року створили та згодом розширили плацдарми на правому березі річки Оскіл.

За даними «Хартії», військовослужбовцям вдалося зачистити близько 7,5 квадратних кілометрів території.

Як повідомляло раніше ForUa, на Донеччині евакуювали всіх дітей із зон активних боїв.

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ЗСУатакаХарківщинаЗападне
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