Сили оборони продовжують знищувати російські НПЗ

У ніч на 25 серпня підрозділи Сил оборони України уразили потужності нафтопереробного заводу "Афіпський" у Краснодарському краї РФ.

Підтверджується пожежа на території підприємства, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

Проєктна потужність Афіпського НПЗ становить 6,25 мільйони тонн нафти на рік. Завод задіяний у забезпеченні російської армії та виробляє, зокрема, дизель і бензинові компоненти.

Генштаб підтвердив ураження у ніч на 24 серпня двох установок сепарації газу У-272 на Астраханському газопереробному заводі в Астраханській області РФ.

Це підприємство входить до системи "Газпрому". Його проєктна потужність становить до 12 мільярдів м³ газу на рік та близько 7,3 мільйони тонн газового конденсату на рік. Завод виробляє товарний природний газ, стабільний газовий конденсат, бензини, дизельне паливо, мазут, скраплені вуглеводневі гази та технічну сірку.

Продукція Астраханського ГПЗ використовується для забезпечення збройних сил РФ, а технічна сірка – у виробництві вибухових речовин.

Фото: Генштаб ЗСУ.