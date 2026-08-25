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Зеленський нагадав Трампу про ракети для Patriot

Зеленський нагадав Трампу про ракети для Patriot

Президент Володимир Зеленський опублікував текст привітання із Днем Незалежності України від президента США Дональда Трампа.

Зеленський розповів, що отримав від Трампа теплі та підбадьорливі привітання з нагоди 35-ї річниці відновлення незалежності України.

У вітанні американський президент відзначив міцну дружбу та зв’язок між США та Україною, які, за словами Трампа, лише поглибилися з моменту здобуття Україною незалежності.

Президент США висловив захоплення стійкістю українського народу.

"Завдяки мужнім, відважним і талановитим людям ви побудували велику країну. У цей важливий день знайте: Сполучені Штати захоплюються вашою стійкістю, вшановують ваші жертви та залишаються впевненими у вашому майбутньому як суверенної, процвітаючої нації", - написав Трамп.

Своє привітання Трамп завершив закликом скористатися нагодою і покласти край конфлікту та побудувати міцний, тривалий мир, який розкриє величезний потенціал України для майбутніх поколінь.

Зеленський подякував Трампу за привітання та нагадав про ракети-перехоплювачі для системи Patriot, яких потребує Україна.

"Ці слова, подібно до звуку запуску ракети Patriot PAC-3, піднімають нам настрій і дають надію, що життя людей можна захистити від жорстоких атак Росії і що можна досягти гідного миру. Дякуємо, пане Президенте Трамп та всім американцям, за вашу підтримку та привітання!", - відповів він.

Фото: ОП.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАУкраїнавійнаТрампЗеленський
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