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Війна

У Львові затримали ще одного коригувальника рашистів

У Львові затримали ще одного коригувальника рашистів

Зловмисник відстежував координати, які ворог міг використати для нової серії атак по об’єктах Укрзалізниці, органах держвлади та військових установах, повідомляє СБУ.

Завдання російських спецслужбістів виконував завербований ними безробітний з Дніпропетровщини. 

Фігурант працював одразу на двох кураторів з рф. За інструкцією одного з них агент мав зібрати розвіддані для підготовки ударів по залізничній інфраструктурі, адмінбудівлях державних і військових установ на Львівщині та Харківщині. 

Для виконання завдань у західному регіоні він прибув до Львова, фіксував на телефонну камеру зовнішні периметри потенційних «цілей», позначав їхні геолокації на гугл-картах та «звітував» російському спецслужбісту. 

За завданням іншого куратора з рф агент придбав аерозольний балончик з чорною фарбою, щоб малювати на стінах львівських будівель провокаційні графіті. 

У цих написах фігурант мав наносити графіті з посиланням на спеціально створений чат-бот, який російські спецслужбісти використовують для вербування людей за обіцянку «легких» грошей. 

Співробітники СБУ задокументували злочини агента і затримали його «на гарячому», коли він укотре намагався сфотографувати українські об’єкти. 

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами збору розвідувальної інформації та контактів із ворогом. 

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). 

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

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