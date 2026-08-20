«Скутери для Героїв»: понад 150 ветеранів отримали електроскутери від Християнського корпусу та фонду «Надія»

Християнський корпус і Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» реалізують програму «Скутери для Героїв», спрямовану на підтримку українських захисників, які внаслідок бойових поранень втратили кінцівки. Програму втілюють за підтримки голови наглядової ради фонду Валерія Дубіля та партнерів фонду — EDG GROUP і Святослава Нечипоренка.

Чергову партію електроскутерів доставили до одного зі шпиталів Вінниці, де українські герої проходять лікування та реабілітацію. Скутери допомагають ветеранам самостійно пересуватися, полегшують щоденні побутові справи та сприяють поверненню до активного життя.

«Віра, братерство, відповідальність один за одного — це цінності, навколо яких об’єднана наша спільнота. І для нас важливо, щоб вони проявлялися насамперед у конкретних справах. Саме тому разом із фондом «Надія» ми реалізовуємо програму «Скутери для героїв» і підтримуємо наших ветеранів. Ми пам’ятаємо, яку ціну вони заплатили за Україну. І своїх ми не залишаємо», — зазначив керівник Християнського корпусу Олексій Середюк.

Одним з учасників програми став ветеран 225-го окремого штурмового полку Петро Літвинов із позивним «Літвіха». Він отримав важке поранення на Запорізькому напрямку, наступивши на міну під час виконання бойового завдання.



Життя Петра врятував побратим із позивним «Маза». Він надав першу допомогу, кілька кілометрів ніс пораненого на собі, а потім знайшов будівельну тачку й продовжив везти його назустріч евакуації. Загалом військові подолали близько десяти кілометрів. Сьогодні Петро проходить лікування та реабілітацію, а на шляху відновлення його підтримує дружина Вікторія.



«За кожним переданим скутером — історія захисника, який заплатив надзвичайно високу ціну за нашу свободу. Ми прагнемо дати ветеранам не лише засіб пересування, а й відчуття підтримки та впевненість, що поруч є люди, готові допомагати», — наголосила президентка фонду «Надія» Віта Присяжнюк.



Програма «Скутери для Героїв» охоплює різні регіони України. Електроскутери вже отримали понад 150 ветеранів з ампутаціями у Києві, Львові, Дніпрі, Харкові, Чернігові, Вінниці та інших містах. Християнський корпус і фонд «Надія» разом із партнерами продовжують програму, щоб підтримку отримували Герої, які потребують її найбільше.