Українців стає дедалі менше: смертність у чотири рази перевищила народжуваність

У першому півріччі 2026 року на підконтрольній Україні території кількість померлих у чотири рази перевищила кількість народжених. Така ситуація свідчить про надзвичайно складний демографічний стан країни.

Подібне співвідношення смертності та народжуваності в окремих регіонах спостерігалося і в попередні роки — у 2024-му та 2025-му, повідомила демографиня, провідна наукова співробітниця Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України Світлана Аксьонова.

Водночас вона припустила, що реальна кількість народжень може бути дещо вищою. Частина вагітних українок могла виїхати за кордон, щоб народжувати дітей у безпечніших умовах, тому такі випадки не потрапили до української статистики.

Одним із головних факторів, який впливає на рішення про народження дитини, Аксьонова назвала безпеку. За її словами, результати досліджень свідчать, що саме війна змушує багатьох людей відкладати народження до більш безпечного періоду.

Водночас на демографічні рішення впливають і економічні труднощі, житлові проблеми, можливість поєднувати роботу та виховання дітей, стан репродуктивного здоров’я та стосунки в сім’ї.

При цьому війна не для всіх стає причиною відкладати народження. Деякі сім’ї, навпаки, вирішують не чекати завершення бойових дій. Зокрема, демографиня розповіла про дружин військовослужбовців, які свідомо наважуються народжувати під час війни. Одним із мотивів для них є страх втратити чоловіка та бажання мати дитину від коханої людини.

Як повідомляло раніше ForUa, на Донеччині евакуювали всіх дітей із зон активних боїв.