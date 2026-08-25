«Військового вирішення не існує»: США закликали РФ та Україну до переговорів

Сполучені Штати закликали Росію та Україну припинити удари по цивільних об’єктах і повернутися до переговорного процесу. Відповідну заяву представник США зробив під час засідання Ради Безпеки ООН.

Заступник постійного представника США при ООН Ден Негреа наголосив, що Вашингтон повторює заклик президента Дональда Трампа до негайного припинення вогню та добросовісних переговорів задля завершення війни.

За його словами, кількість загиблих продовжує зростати після кожного нового удару. «Ми закликаємо обидві сторони припинити будь-які удари, які завдають шкоди цивільним суднам або створюють загрозу їхньому пошкодженню. Безглуздо продовжувати проливати кров невинних цивільних, коли військового вирішення цієї війни не існує», — заявив Негреа.

Представник США також закликав Москву та Київ повернутися за стіл переговорів. Він запевнив, що Сполучені Штати готові відігравати будь-яку конструктивну роль, яка може сприяти діалогу між сторонами.

Водночас Негреа заявив, що США залишаються відданими майбутньому України як суверенної та процвітаючої держави.

Як повідомляло раніше ForUa, липень став найсмертоноснішим для цивільних в Україні з 2022 року.