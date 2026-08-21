Точка неповернення вже поруч: що чекає на людство

Земля наближається до моменту, коли повернути кліматичну систему до попереднього стану буде надзвичайно складно. Вчені попереджають: людство одночасно стикається одразу з кількома масштабними змінами, які здатні запустити небезпечний ланцюговий ефект. Танення льодовиків Гренландії та Західної Антарктиди, стрімке скорочення арктичної криги, посухи в Амазонії та масове відмирання коралових рифів — це вже не окремі проблеми. Дослідники побоюються, що ці процеси можуть посилювати один одного, прискорюючи глобальне потепління.

Особливо тривожним є те, що деякі зміни можуть стати самопідсилювальними. Наприклад, зникнення льоду означає менше поверхні, яка відбиває сонячне тепло, а отже — ще більше нагрівання планети.

Перші серйозні наслідки такого сценарію можуть дедалі сильніше відчуватися вже протягом найближчих років — через екстремальну спеку, посухи, проблеми з водою та продовольством.

Водночас говорити про точну дату «кінця світу» вчені не беруться. Найгірший сценарій не є неминучим — але час на те, щоб його уникнути, поступово скорочується. І саме це, на думку дослідників, є головним попередженням: людство може втратити не планету, а звичний для себе світ.

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