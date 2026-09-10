Сі Цзіньпін відмовився зустрітися з Путіним на полях саміту БРІКС

Голова КНР Сі Цзіньпін не має наміру проводити окрему двосторонню зустріч з главою РФ Володимиром Путіним на полях саміту БРІКС у Нью-Делі, повідомляє TMT.

– На саміті БРІКС у Нью-Делі двостороннього контакту не планується, — сказав повідомив помічник глави РФ Юрій Ушаков. Водночас він припустив, що Путін і Сі Цзіньпін можуть “поспілкуватися в кулуарах”. — Проведуть так звану зустріч на ногах, — пояснив помічник господаря Кремля.

Остання зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна відбулася 31 серпня в Бішкеку на засіданні Ради глав держав — членів ШОС. Однак ті переговори не принесли прогресу щодо проєкту “Сила Сибіру-2”, який передбачає постачання до Китаю до 50 млрд кубометрів газу на рік. Як писала South China Morning Post із посиланням на джерела, знайомі із ситуацією, сторони не змогли домовитися про ціну.

Китай розраховує платити близько $50 за тисячу кубометрів — стільки ж, скільки російські споживачі, або $120–130 — за ціною для російських промисловців.

Росія ж пропонує орієнтуватися на вартість газу за “Силою Сибіру-1” — близько $250–260 за тисячу кубометрів. Це приблизно на 40% нижче за ціни “Газпрому” для покупців у далекому зарубіжжі, що становлять близько $420.

Раніше у Китаї зреагували на статтю видання Financial Times, у якій мовилось про те, що лідер КНР Сі Цзіньпін нібито розкритикував президента РФ Володимира Путіна за його рішення почати війну проти України. Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Ґо Цзякунь.

– Вказана вами інформація суперечить фактам і є чистою вигадкою, – сказав він, відповідаючи на прохання прокоментувати висловлювання Сі зі статті FT.

У статті FT з посиланням на джерела повідомило, що лідер Китаю Сі Цзіньпін під час переговорів із президентом США Дональдом Трампом заявив, що російський диктатор Володимир Путін може пошкодувати про рішення розпочати війну проти України.

Окрім того, стало відомо, що переговори з Китаєм щодо нового газопроводу “Сила Сибіру-2”, котрі тривають понад десять років і від якого Кремль очікує заміни втраченого європейського ринку, остаточно зайшли у глухий кут.