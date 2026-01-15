Олександр Борняков тимчасово очолив Мінцифри: що відомо

Кабінет Міністрів України призначив Олександра Борнякова тимчасово виконуючим обов’язки міністра цифрової трансформації. Відповідне розпорядження вже опубліковане на офіційному порталі уряду.

До цього призначення Борняков працював на посаді заступника міністра цифрової трансформації з питань європейської інтеграції. Він також відомий як керівник та ідеолог проєкту «Дія.City» — спеціального правового та податкового простору для IT-компаній, що став одним із ключових досягнень міністерства.

Зміни в уряді

Кадрові ротації в Мінцифри відбулися після того, як вчора Верховна Рада підтримала призначення колишнього очільника відомства Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. За це рішення проголосували 277 народних обранців.

Очікується, що на новій посаді Олександр Борняков продовжить реалізацію стратегічних планів цифровізації країни та розвиток технологічного сектору.