Після смерти дворічного хлопчика у Броварах підозру оголосили посадовиці служби у справах дітей

Начальниці відділу профілактики та захисту прав дитини служби у справах дітей Броварської міської ради повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила загибель людини. Про це повідомили в Київській обласній прокуратурі.

Підставою для розслідування стала смерть дворічного хлопчика у Броварах навесні цього року.

За даними слідства, увечері 23 квітня дитині стало зле, однак мати не звернулася по медичну допомогу та не вжила жодних заходів для порятунку сина. Згодом хлопчик помер.

Правоохоронці встановили, що жінка намагалася приховати смерть дитини: поклала тіло в коробку та сховала його в шафі. Тіло виявили після звернення бабусі хлопчика до поліції. Матері повідомили про підозру за статтями про залишення в небезпеці та злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною. Наразі вона перебуває під вартою.

Під час подальшого розслідування з’ясувалося, що ще за два місяці до трагедії до служби у справах дітей надходили повідомлення про неналежне виконання жінкою батьківських обов’язків, зловживання алкоголем та можливу загрозу для життя і здоров’я дітей.

Проведена перевірка підтвердила ці факти. Фахівці встановили, що родина перебуває у складних життєвих обставинах і потребує соціального супроводу.

Втім, за версією слідства, посадовиця, яка відповідала за організацію роботи із захисту прав дітей, не забезпечила невідкладного реагування на виявлені ризики, не ініціювала питання вилучення дітей із небезпечного середовища та не вжила необхідних заходів для їхнього захисту.

У прокуратурі вважають, що внаслідок цього діти залишилися проживати в умовах, які становили загрозу їхньому життю та здоров’ю.

«Ця справа не лише про відповідальність матері, яка залишила власну дитину помирати без допомоги, а й про відповідальність посадовців, які зобов’язані реагувати на сигнали небезпеки. Якщо державі відомо, що дитина перебуває під загрозою, усі передбачені законом механізми захисту мають бути задіяні негайно», — заявив керівник Київської обласної прокуратури Дмитро Прокудін.

Досудове розслідування проводять слідчі Броварського районного управління поліції.

Водночас відповідно до Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді та підтверджено обвинувальним вироком.