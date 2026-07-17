Держдеп США призначив Сандру Аудкірк тимчасовою повіреною в Україні

Держдеп США призначив Сандру Аудкірк тимчасовою повіреною у справах в Україні. Про це повідомили у посольстві США в Україні.

Аудкірк має понад 30 років досвіду дипломатичної служби. Вона працювала у Міністерстві оборони США, була заступницею директора Європейського центру досліджень безпеки імені Маршалла, а також цивільною радницею з питань зовнішньої політики Європейського командування Збройних сил США (EUCOM).

У 2021–2024 роках очолювала Американський інститут на Тайвані — де-факто дипломатичне представництво США на острові.

У Держдепі Аудкірк відповідала за напрямки Східної Азії та Тихоокеанського регіону, енергетичну безпеку, економічну дипломатію та протидію фінансуванню загроз. За роки служби вона працювала в Тайбеї, Пекіні, Анкарі, Стамбулі, Дубліні та Кінгстоні.

Сандра Аудкірк народилася у Тампі, штат Флорида, закінчила Школу дипломатичної служби Джорджтаунського університету. Володіє китайською та турецькою мовами.

На початку літа 2026 року тимчасово повірена у справах США в Україні Джулі Девіс завершила свою дипломатичну місію.

Девіс обіймала посаду з травня 2025 року, змінивши Бріджит Брінк, яка пішла у відставку через незгоду з політикою президента США Дональда Трампа щодо України.

Наприкінці квітня Financial Times із посиланням на джерела повідомляла, що Девіс планує залишити посаду. За даними співрозмовників видання, причиною стали розбіжності з адміністрацією Трампа, зокрема через її курс на скорочення підтримки України.