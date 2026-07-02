Обстріл Києва: рекордна кількість людей укривалась у метро в ніч на 2 липня

У ніч на 2 липня під час масованого обстрілу столиці на станціях столичного метро перебували 52 500 людей, з яких – майже 4 500 дітей.

За інформацією КП "Київський метрополітен", це найвищий показник укриття населення в метрополітені під час нічної повітряної тривоги за останні роки.

Під час повітряної тривоги 46 підземних станцій метро працюють у режимі укриття, на вхід відкриті усі без винятку вестибюлі.

КМДА просить усіх, хто хоче залишитися в метро на ніч, дотримуватись певних правил:

- прийти на станцію до її закриття;

- повідомити працівників та поліцію про намір залишитися на всю ніч;

- спуститися на платформу та розмітитися там, де підкажуть працівники станції.

Якщо у місті не лунає повітряна тривога, то прохід на станції здійснюється на загальних умовах.

Щоб перебування на станціях у нічний час було безпечним і комфортнішим, столичним мешканцям радять взяти з собою:

- теплі речі, ковдри та каремати (середня температура в укритті становить 17-18°C, можуть бути протяги),

- особисті ліки та пляшку води;

- засоби гігієни (вологі та сухі серветки);

- для власників домашніх тварин – пелюшки та пакетики.

У підземці зазначили, що зазвичай на центральних станціях під час повітряної тривоги перебуває менше людей, тому, за можливості, радять скористатися ними під час небезпеки.

Фото: КМДА.