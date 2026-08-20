Уламки БпЛА впали на території ТЕЦ у Києві, виникла пожежа

У Деснянському районі Києва зафіксували падіння уламків безпілотника на територію нежитлової забудови. Внаслідок цього виникла пожежа. За словами голови Деснянської районної державної адміністрації Максима Бахматова, атаки зазнала ТЕЦ.

Про це Бахматов повідомив у Telegram.

«Атакують ТЕЦ! Зафіксовано падіння уламків БпЛА на територію нежитлової забудови. Внаслідок цього сталося загоряння, екстрені служби прямують до місця події», — написав він о 16:52.

За даними посадовця, на місце події направили екстрені служби. Інформації про постраждалих наразі немає.

У Деснянському районі розташована Київська ТЕЦ-6.

Згодом у столиці оголосили чергову повітряну тривогу.