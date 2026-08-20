Поліція Очакова затримала військового, якого підозрюють в убивстві колеги по службі

У Миколаївському районі поліцейські затримали військовослужбовця, якого підозрюють в умисному вбивстві колеги по службі. Про це повідомила поліція Миколаївської області.

"Словесний конфлікт між військовослужбовцями виник під час спільного несення служби. 40-річний чоловік здійснив постріли зі зброї у побратима. Чоловік загинув на місці події", - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначають, що подія сталася вночі 19 серпня в Очакові. До відділення поліції № 7 Миколаївського районного управління надійшло повідомлення про смертельні вогнепальні поранення військовослужбовця на місці несення служби.

На місці події працювали слідчі слідчого управління, оперативники, криміналістична лабораторія обласного главку поліції та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що 40-річний військовослужбовець разом із 52-річним побратимом перебували на службі. В якийсь момент між чоловіками виник словесний конфлікт. Під час сварки зловмисник, за даними правоохоронців, здійснив чергу пострілів із закріпленої за ним зброї у товариша по службі.

Від отриманих вогнепальних поранень чоловік загинув. З місця події поліцейські вилучили знаряддя злочину – ручний кулемет Калашникова і стріляні гільзи та направили їх на експертне дослідження.

40-річного чоловіка поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.

Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.