Польща готує «ескалацію» до роковин Волинської трагедії, - Буданов

Голова Офісу президента Кирило Буданов вважає, що цього тижня очікується пік ескалації в українсько-польських відносинах, пов’язаний з Національним днем пам’яті жертв Волинської трагедії у Польщі.

Польща готує низку незрілих ескалаційних кроків до 11 липня, коли у країні відзначають Національний день ​​пам’яті жертв геноциду, скоєного ОУН та УПА на східних територіях Другої Речі Посполитої, повідомляє "РБК-Україна" .

"З тієї інформації, якою я володію, вони готують цілу низку, як на мене, незрілих ескалаційних кроків. Тому, вочевидь, все це зараз продовжиться", – заявив Буданов.

Він наголосив, що Україна не прийматиме жодних ультиматумів від Польщі.

"Останній, хто намагався поставити нам ультиматум – це Російська Федерація. Без образ до Польщі – але вона трошки потужніша, ніж Польща. І ми його все одно не прийняли", – наголосив голова ОП.

На запитання, як відповідатиме Україна на ескалаційні кроки Варшави, Буданов зазначив, що мовчки сидіти ніхто не буде.

Фото: ОП.