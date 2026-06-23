Солодка терапія: чому медики радять їсти полуницю щодня

Полуниця може позитивно впливати на роботу серцево-судинної системи та загальний стан організму. Про це повідомляють дослідження, на які посилаються наукові огляди харчової цінності ягоди.

Зокрема, полуниця містить велику кількість корисних речовин, серед яких клітковина, вітамін С, антиоксиданти та калій, що сприяють підтримці нормальної роботи серця.

За даними досліджень, регулярне вживання полуниці може сприяти зниженню рівня «поганого» холестерину в крові приблизно на 14%, а також зменшенню рівня тригліцеридів на 21%. Це, у свою чергу, потенційно знижує ризик розвитку атеросклерозу.

Окремо зазначається, що завдяки вмісту калію полуниця може бути корисною для людей із підвищеним артеріальним тиском. Водночас для більш вираженого ефекту рекомендується контролювати споживання натрію в раціоні, що допомагає зменшити навантаження на серцево-судинну систему.

Антиоксиданти, які містяться в ягоді, сприяють захисту клітин від впливу вільних радикалів, що може знижувати ризики розвитку деяких захворювань. Крім того, полуниця підтримує імунну систему завдяки високому вмісту вітаміну С, а також позитивно впливає на стан шкіри та рівень глюкози в крові.

Фахівці зазначають, що полуниця може бути корисним елементом збалансованого харчування, однак не замінює повноцінного лікування або медичних рекомендацій.

Як повідомляло раніше ForUa, медики назвали овоч, який рятує серце та захищає від раку.