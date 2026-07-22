На Січеславщині змінили правила роботи АЗС через загрозу російських ударів

На Дніпропетровщині запровадили додаткові заходи безпеки для роботи автозаправних станцій через зростання загрози російських ударів по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

За його словами, оператори АЗС скоротять обсяги пального, яке зберігається у підземних резервуарах, щоб мінімізувати можливі наслідки ворожих атак.

Також на автозаправних станціях посилюють систему оповіщення про повітряну небезпеку та встановлюють мобільні укриття. Під час сигналу тривоги працівники й відвідувачі повинні залишати територію АЗС.

Контролювати дотримання цих вимог та не допускати скупчення людей і автомобілів будуть екіпажі Національної поліції, які патрулюватимуть автозаправні станції та проводитимуть додаткові інструктажі.

Окрему увагу приділять захисту критично важливих елементів інфраструктури АЗС. Для цього планують використовувати габіони, бетонні блоки та антидронові сітки.

Ганжа наголосив, що дефіциту пального в області наразі немає. Водночас у разі погіршення ситуації окремі райони зможуть забезпечувати пальним за допомогою мобільних автозаправних станцій.

Нагадаємо, 17 липня Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що російське командування наказало посилити удари по автозаправних станціях і транспорту в прифронтових регіонах України.