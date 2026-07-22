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Війна

Драпатий став головнокомандувачем ЗСУ, Скибюк очолив Генеральний штаб

Драпатий став головнокомандувачем ЗСУ, Скибюк очолив Генеральний штаб

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем Збройних сил України та Ігоря Скибюка начальником Генерального штабу ЗСУ.

Відповідні укази №630/2026 та №631/2026 оприлюднено на сайті президента 22 липня.

Указом №627/2026 президент звільнив із посади головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, а указом №629/2026 – начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова.

Також указом №628/2026 Зеленський звільнив Драпатого з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ у зв'язку з його новим призначенням.

Михайло Драпатий народився 21 листопада 1982 року в Кам'янці-Подільському. Закінчив Харківський інститут танкових військ, після чого розпочав службу у складі 72-ї окремої механізованої бригади.

Під час антитерористичної операції він командував 2-м механізованим батальйоном 72-ї бригади. У травні 2014 року керував входом українських підрозділів до Маріуполя, а в серпні очолив ударну групу, яка забезпечила вихід українських військових з оточення в районі Ізвариного.

У 2016 році Драпатий став командиром 58-ї окремої мотопіхотної бригади, а у 2019 році достроково отримав військове звання полковника. У 2021 році закінчив оперативно-стратегічний факультет Національного університету оборони України як найкращий випускник та був відзначений перехідним мечем королеви Великої Британії. Після цього обійняв посаду заступника командувача військ оперативного командування "Північ" з підготовки.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії командував оперативними угрупованнями військ "Південь", "Каховка" та "Кривий Ріг", які брали участь у стримуванні російського наступу та звільненні Херсонщини. Згодом очолював оперативне угруповання військ "Херсон".

У лютому 2024 року Драпатого призначили заступником начальника Генерального штабу ЗСУ з підготовки. Пізніше він очолив оперативно-тактичні угруповання "Харків" і "Луганськ", а наприкінці листопада 2024 року став командувачем Сухопутних військ ЗСУ. У січні 2025 року також очолив оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

У червні 2025 року президент призначив його командувачем Об'єднаних сил, при цьому Драпатий продовжив командувати ОСУВ "Хортиця".

Новим начальником Генерального штабу ЗСУ призначено генерал-майора Ігоря Скибюка. Він народився у 1977 році, закінчив Одеський інститут Сухопутних військ, а також Національний університет оборони України.

Скибюк пройшов військовий шлях від командира аеромобільного взводу до командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ. У 2001–2002 роках був командиром спеціального взводу спеціальної роти Українського миротворчого контингенту в Косовому. У різні роки обіймав посади начальника штабу та командира окремої десантно-штурмової бригади, начальника штабу – заступника командувача Десантно-штурмових військ, а згодом очолив цей рід військ.

Генерал-майор є Героєм України, нагороджений державними та відомчими відзнаками. Із 3 червня 2025 року він працював заступником начальника Генерального штабу ЗСУ.

Напередодні, 21 липня, Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні про рішення призначити Михайла Драпатого новим головнокомандувачем ЗСУ замість Олександра Сирського. Одночасно президент оновив керівництво Генерального штабу, призначивши Ігоря Скибюка замість Андрія Гнатова.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ГенштабМихайло Драпатийуказ президентаІгор Скибюк
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