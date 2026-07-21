В Україні затримали 15 організаторів «ухилянтських» схем

СБУ, ДБР та Нацполіція заблокували нові схеми ухилення від мобілізації у різних регіонах України.

За результатами комплексних заходів затримано 15 організаторів оборудок, які за хабарі сприяли в уникненні призову через фіктивне працевлаштування, підроблені документи та втечу за кордон поза пунктами пропуску, повідомляє СБУ.

На Сумщині контррозвідка та слідчі Головного слідчого управління СБУ ліквідували міжрегіональну схему оформлення ухилянтів «викладачами» фіктивного приватного навчального закладу. Використовуючи фейкове працевлаштування, клієнти оформлювали відстрочку від мобілізації.



Такою «послугою» скористалися понад 200 військовозобов’язаних. Наразі затримано 8 організаторів оборудки разом із директоркою фіктивної установи.



У Харкові викрито адвоката, який за хабарі організовував працевлаштування ухилянтів на місцеве підприємство критичної інфраструктури.



«Новоприбулі працівники» навіть не з’являлись на робочих місцях, а фальшиві трудові книжки використовували для оформлення відстрочки від мобілізації.



У Рівному затримано представника експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК), який разом зі спільниками фальсифікував історії хвороб мобілізованих для подальшого оформлення медичних довідок про непридатність до військової служби.



Фігуранти «підтверджували» наявність тяжких захворювань та безпідставно встановлювали інвалідність ІІІ групи.



У Черкаській області затримано ділка, який за гроші допомагав ухилянтам отримати статус опікуна та у такий спосіб «відкосити» від мобілізації.



Для цього фігурант залучав знайомих посадовців ВЛК для підроблення медвисновків родичам військовозобов’язаних про потребу у постійному догляді.



На Івано-Франківщині СБУ та ДБР викрили трьох фігурантів, які переправляли ухилянтів через державний кордон до сусідньої країни Євросоюзу.



Маршрут втечі пролягав через гірську місцевість в обхід контрольно-пропускних постів.



У Дніпропетровській області затримано блогера із Самарівського району, який «зливав» у месенджер пункти базування та напрямки руху мобільних груп ТЦК і правоохоронців.



Для поширення закритого контенту фігурант використовував власний Телеграм-канал з аудиторією понад 1,5 тис. користувачів.



Зловмисникам загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.