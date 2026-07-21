Директор ФБР вперше за понад 10 років збирається відвідати Росію

Директор Федерального бюро розслідувань США Каш Пател може восени здійснити офіційний візит до Росії. Якщо поїздка відбудеться, це стане першим візитом чинного керівника ФБР до РФ за більш ніж десять років, повідомляє Politico з посиланням на власні джерела.

За інформацією двох співрозмовників видання, знайомих із підготовкою візиту, Пател попередньо планує відвідати Москву та Санкт-Петербург 14–15 жовтня. Водночас джерела зазначають, що графік ще може змінитися.

Очікується, що американського посадовця прийматиме Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ). Водночас наразі невідомо, чи запланована зустріч Каша Патела з Путіним або іншими представниками російського керівництва. Також не розголошується можливий порядок денний переговорів.

Як зазначає видання, такий візит був би незвичним кроком на тлі різкого погіршення відносин між США та Росією після початку повномасштабної війни проти України. Після 2022 року високопоставлені американські чиновники майже не відвідували Росію, хоча дипломатична місія США в Москві продовжувала працювати.

Останнім директором ФБР, який побував у Росії, був Роберт Мюллер. Він відвідав країну у 2013 році, ще до окупації Криму. Згодом Мюллер очолив розслідування щодо можливого втручання Росії у президентські вибори США 2016 року.

Сам Каш Пател неодноразово критикував це розслідування, називаючи його "містифікацією про російську змову". Раніше його закордонні поїздки вже привертали увагу американських законодавців.

У Федеральному бюро розслідувань інформацію про можливий візит до Росії наразі не коментують.

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