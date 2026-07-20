﻿
Свiт

У Познані побили чоловіка, який заступився за українського підлітка

У Познані побили чоловіка, який заступився за українського підлітка

У польському місті Познань невідомі побили 60-річного чоловіка, який заступився за українського хлопця після того, як почув образи на його адресу. Нападників наразі розшукує поліція.

За інформацією PAP, інцидент стався під час поїздки в трамваї. Троє чоловіків ображали українського хлопця, а один із пасажирів вирішив втрутитися та захистити його.

Після цього агресія нападників переключилася на самого чоловіка. Конфлікт продовжився вже на трамвайній зупинці, де його жорстоко побили.

Речник Воєводського управління поліції в Познані Анджей Боровяк повідомив, що внаслідок нападу потерпілий зазнав травм і мав провали в пам'яті.

Правоохоронці вже опитали свідків, вилучили записи камер відеоспостереження із зупинки та очікують на відео з камер трамвая, яке планують оприлюднити найближчим часом. Поліція встановлює особи нападників і проводить їхній розшук.

Водночас у Польщі фіксують зростання кількості злочинів на ґрунті ненависті щодо українців. За останні шість місяців число повідомлень про такі інциденти збільшилося більш ніж на 30% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Посол України в Польщі Василь Боднар, коментуючи останні напади на українців, висловив сподівання, що це явище має тимчасовий характер.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ПольщаксенофобіяПознаньпольський реваншизм
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Безугла закликає валити Сирського
Точка зору 20.07.2026 16:27:52
Безугла закликає валити Сирського
Читати
Операція 225-го полку завершилася полоном 64 російських військових
Війна 20.07.2026 16:07:42
Операція 225-го полку завершилася полоном 64 російських військових
Читати
США попри напруженість у відносинах очікують на візит Сі Цзіньпіна
Свiт 20.07.2026 15:48:57
США попри напруженість у відносинах очікують на візит Сі Цзіньпіна
Читати

Популярнi статтi