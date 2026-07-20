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Війна

Операція 225-го полку завершилася полоном 64 російських військових

Операція 225-го полку завершилася полоном 64 російських військових

Фото: скріншот з відео

Бійці 225-го окремого штурмового полку провели успішну операцію із зачистки інфільтраційних груп російських військ на Запорізькому напрямку. У результаті в полон потрапили 64 окупанти.

Про це повідомили у телеграм-каналі підрозділу.

Зачистку провели в районах Тернуватого, Косівцевого, Різдвянки, Верхньої Терси та Воздвижівки. За даними військових, російські підрозділи намагалися приховано проникнути в тил українських сил.

Як зазначають у 225-му окремому штурмовому полку, окупанти отримали завдання уникати відкритих боїв, виявляти позиції українських екіпажів безпілотників, збирати розвідувальну інформацію та встановлювати російські прапори для створення пропагандистських відео про нібито «захоплення» українських населених пунктів.

Втім, реалізувати цей задум російським військовим не вдалося. Під час операції українські штурмовики виявили інфільтраційні групи та взяли в полон 64 окупантів.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Запорізький напрямок225 ОШП
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