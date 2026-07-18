Дружина Федорова обурилися, що з її чоловіка роблять ікону і культ особистості

Уже кілька днів по всій країні проходять мітинги на підтримку колишнього Міністра оборони Михайла Федорова, якого звільнили з посади.

Українці виходять на вулиці з закликом повернути його на посаду. Однак дружині Федорова, дизайнерці Анастасії, така увага не до вподоби, повідомляє lux.fm.

Анастасія Федорова різко сприйняла симпатію українців в бік свого чоловіка

За її словами, прихильність народу переросла в масових психоз. Особливо – у жінок, які фантазують про Михайла, юзають їхні родинні відео, де фотошоплять себе, детально пишуть, щоб зробили з Федоровим, і цілеспрямовано ображають Анастасію.

Жінка відверто заявила, що їй страшно від цього "психозу". В Instagram вона опублікувала різкий допис, де не надто добирала слів, аби виразити свої емоції.

Анастасія Федорова

Анастасія зазначила, що їй не по собі жити в країні, де люди не можуть зупинитися на етапі вдячності за результат та гідного відстоювання справедливості й починають будувати хворий культ особистості, ікону.

На її думку, це не схоже на жарти, скоріше – це неповага до сімʼї, яку вони так підтримують. А жінки просто втратили самоповагу до себе, коли вдаються до таких порівнянь і розбору їхніх із Михайлом матриць долі в Threads. Натомість Анастасія порадила читати The Economist та Reuters, а не сидіти в соцмережах.

Я дуже хочу жити в країні, яка бореться за свої права. Чесній. Прогресивній. Прозорій. Але ще більше – у країні, де є адекватність, а не масова ейфорія. Де президента обирають не пубертатом та овуляцією за одну добу в соцмережах. А холодним розумом. Критичним мисленням. Сильною психікою. Бо наслідки іншого підходу ми вже бачили. Те, що я побачила сьогодні, при всій повазі у певних моментах для мене вже було не про гідність, – написала Федорова.

У Михайла та Анастасії є 9-річна донька Марія

Як мережа сприйняла допис Анастасії?

У мережі юзери двозначно сприйняли пост Анастасії. Дехто відзначив її мудрість і висловив тотальне розуміння щодо особистих кордонів.

Інші ж помітили ознаки ревнощів. Мовляв, Анастасія була неготова до такої хвилі любові до свого чоловіка, тому її дії зараз лише шкодять рейтингу Михайла. На їхню думку, більшість людей виходять на мітинги, адже захоплюються роботою, компетентністю Федорова й бачать у ньому майбутнє країни, а не возвеличують його чоловічі цінності.

"Люди вийшли не конкретно за чоловіка цієї жінки. Вони вийшли за людину, яка за 6 місяців своєї роботи встигла зробити більше якісної праці, ніж деякі насижені при владі особи за роки", – пишуть юзери в мережі.

До речі, знайшлися й ті, хто порадив Анастасії брати приклад із Олени Зеленської, яка ніколи не реагувала на такі ситуації навколо Володимира Зеленського.