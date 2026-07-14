The Economist розкрив подробиці суперечок між Міноборони та Генштабом

Між міністром оборони України Михайлом Федоровим та головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським (на фото) виникли серйозні розбіжності щодо реформування армії. Як стверджує The Economist, конфлікт загострився настільки, що міністр нібито намагався домогтися відставки головнокомандувача, однак президент Володимир Зеленський не підтримав таку ініціативу.

За інформацією видання, сторони мають різне бачення розвитку українського війська. Федоров виступає за прискорену цифровізацію, впровадження нових технологій і ширше використання безпілотників, тоді як Сирський і значна частина генералів віддають перевагу більш традиційній моделі управління військами.

Джерела The Economist стверджують, що суперечності між керівництвом Міністерства оборони та Генеральним штабом давно вийшли за межі звичайних робочих дискусій. Частина генералів, за словами співрозмовників журналу, критично оцінює діяльність Федорова, вважаючи, що йому бракує військового досвіду, а окремі його ініціативи є лише новою подачею вже реалізованих проєктів.

За даними видання, відкритий етап конфлікту розпочався після внутрішнього аудиту Міністерства оборони та військових бригад, який ініціював Федоров. Як стверджують джерела журналу, перевірка нібито виявила перевитрати бюджетних коштів приблизно на 300 млрд гривень.

Після аудиту, пише The Economist, Міністерство оборони запровадило низку нововведень. Зокрема, для посадовців відомства ввели обов'язкове проходження поліграфа, а закупівлі 155-мм артилерійських боєприпасів перевели на відкриті тендери. Саме в цей період, за твердженням співрозмовників журналу, Федоров звертався з пропозицією звільнити Сирського, однак Зеленський не погодився на таке кадрове рішення.

Водночас із червня Міноборони почало реалізацію першого пакета реформ, спрямованих на подолання кадрової кризи у війську. За інформацією видання, вони передбачають підвищення грошового забезпечення піхотинців на передовій до семи тисяч доларів на місяць, запуск обмеженої демобілізації до кінця 2026 року, запровадження фіксованих контрактів, а також 100-денний період для добровільного повернення військовослужбовців, які самовільно залишили частини. Крім того, планується активніше залучати іноземців до служби через приватні рекрутингові компанії.

Представники військового керівництва, за даними журналу, негативно оцінюють ці ініціативи. Деякі генерали називають їх піаром та "гейміфікацією" війни, яка, на їхню думку, зміщує акцент із виконання бойових завдань на досягнення формальних показників. Також вони закидають міністру відсутність військового досвіду та порівнюють його з колишнім міністром оборони США Робертом Макнамарою.

The Economist також повідомляє, що під час однієї з липневих нарад генерали розкритикували Федорова через повільні закупівлі ракет і боєприпасів. У відповідь, за словами джерел, міністр заявив, що саме його рішення щодо закупівлі дронів зробили можливою нинішню операцію з ізоляції Криму.

Один зі співрозмовників видання припустив, що у разі подальшого загострення протистояння Федорову буде складно перемогти Сирського, оскільки головнокомандувач "краще знає систему" та має значно сильніші позиції.

Нагадаємо, 12 липня президент Володимир Зеленський оголосив про зміну політичної стратегії України та анонсував оновлення складу уряду.

На момент публікації матеріалу офіційного підтвердження інформації, наведеної The Economist щодо конфлікту між міністром оборони та головнокомандувачем ЗСУ, з боку Офісу президента, Міністерства оборони чи Генерального штабу не було.