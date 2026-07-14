ДБР повідомило про затримання посадовця Нацполіції після аварії напідпитку з трьома потерпілими

Працівники Державного бюро розслідувань затримали посадовця Національної поліції, якого підозрюють у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди з потерпілими. За даними слідства, на момент аварії він перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомили у ДБР.

За інформацією слідства, ДТП сталася ввечері 12 липня на автодорозі Дніпро — Запоріжжя. Попередньо встановлено, що водій автомобіля Toyota Camry виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом.

Унаслідок аварії травмувалися водій мікроавтобуса та двоє його пасажирів. Усіх трьох госпіталізували з переломами та забоями. Тілесні ушкодження також отримав водій легкового автомобіля.

У ДБР зазначили, що посадовця Нацполіції затримали. Попередні результати медичного огляду свідчать, що він керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

Наразі слідчі готують повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом у стані сп'яніння та спричинила потерпілим тілесні ушкодження.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.