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Війна

Болгарія вийшла з «Коаліції охочих»

Болгарія вийшла з «Коаліції охочих»

Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що Болгарія більше не входитиме до складу "Коаліції охочих".

"Ми не беремо участі в коаліції, яка наполягає на продовженні фінансової та військової допомоги Україні. Вирішення цього конфлікту полягає не в його затягуванні військовими засобами, а в потужній дипломатичній місії, яка нарешті покладе край ескалації", – заявив Радев.

Радев, який відкрито критикує надання військової допомоги Україні, неодноразово відкидав звинувачення в тому, що він підтримує позицію Росії у війні. Він заявляв, що виступає за прагматичні відносини з Кремлем, повідомляє Bloomberg.

Болгарія, яка брала участь у попередніх зустрічах Коаліції, не була представлена на зустрічі у Парижі.

Фото: ОП.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяУкраїнавійнаБолгарія
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