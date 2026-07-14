Іранські ракети вдарили по двох нафтових танкерах в Ормузькій протоці

Танкери Mombasa та Al Bahiyah атакували в південному судноплавному коридорі Ормузької протоки, коли ті перебували в територіальних водах Оману, повідомляє Reuters.

Один член екіпажу загинув – він перебував на борту Mombasa. Ще восьмеро отримали поранення, четверо з них – тяжкі. Серед постраждалих шестеро громадян Індії та двоє громадян України.

Внаслідок атаки обидва танкери отримали пошкодження, а на борту спалахнули пожежі. Займання вдалося локалізувати.

В ОАЕ засудили напад, назвавши його "кричущою атакою", та лишили за собою повне право відповісти на цю ескалацію.

КВІР заявив, що вивів з ладу два судна-порушники, які нібито ігнорували попередження та намагались пройти замінованим маршрутом, звинувативши США у підбурюванні суден до цього.

Фото: VesselFinder.