Газета Hamshahri опублікувала колаж із Трампом, Нетаньягу, Макроном та іншими лідерами Заходу у тюремній формі та написом «Помста неминуча»

Пропагандистське видання Hamshahri розмістило зображення західних політиків у помаранчевих костюмах американських в’язнів, а двох із них позначило прицілами. Про це повідомляють низка медіа, зокрема The Economic Times з посиланням на іранську газету Hamshahri.

На оприлюдженому колажі зображені президент США Дональд Трамп, прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер (подав у відставку, поки ще на посаді до призначення нового премʼєр-міністра, – ред.), прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, держсекретар США Марко Рубіо, міністр оборони США Піт Гегсет, міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар, посол США в Ізраїлі Майк Гакабі та інші західні політики.

Над колажем розміщено напис перською мовою «Помста неминуча». Трамп і Нетаньягу винесені у верхню частину зображення та позначені символами прицілів.

За даними BILD, колаж опублікувала проправладна іранська газета Hamshahri, яку видає муніципалітет Тегерана. Видання вважають одним із рупорів прихильників жорсткої лінії іранського режиму. Раніше його очолював нинішній спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф.

Водночас The Economic Times зазначає, що публікацію оприлюднили після звернення Моджтаби Хаменеї — сина верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, який пообіцяв помсту за загибель батька.

За інформацією The Economic Times, Моджтаба Хаменеї заявив:

«Помста — це воля нашого народу, і вона неминуче буде здійснена».

Також він пригрозив особам, чиї імена опинилися у списку:

«Ці злочинці, чиї імена є у списку, заберуть із собою в могилу бажання мирно померти у власних ліжках».

Водночас видання наголошує, що у своєму зверненні Моджтаба Хаменеї не називав конкретних прізвищ, а також не було наведено доказів того, що опублікований Hamshahri список офіційно схвалений владою Ірану.

ForUA нагадує, 12 липня Іран атакував ракетами і безпілотниками країни Перської затоки.