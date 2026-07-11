Атаки України по російській інфраструктурі спричинили стрибок цін на пшеницю

Світові ціни на пшеницю у п'ятницю різко зросли на тлі побоювань учасників ринку, що удари України по російській інфраструктурі можуть ускладнити експорт зерна з Росії.

Ф'ючерси на пшеницю подорожчали на 4,8%, що стало найбільшим одноденним зростанням із середини травня, повідомляє Bloomberg. Водночас ф'ючерси на борошномельну пшеницю в Парижі, які є орієнтиром для європейського ринку, підскочили на 5,7% — це найсуттєвіше денне зростання із середини квітня.

Попри відсутність підтверджень, що українські удари вже вплинули на російський експорт зерна, трейдери закладають у ціни ризики можливих обмежень судноплавства. Як зазначив керівник відділу зернових ф'ючерсів компанії Marex Чарлі Сернатінгер, ринок очікує реакції російської влади після атак на нафтопереробні підприємства та танкери.

Серед потенційних ризиків учасники ринку називають можливе закриття Азово-Донського каналу та Керченської протоки, що може ускладнити перевезення російського зерна на зовнішні ринки.

Станом на ранок п'ятниці російська влада не повідомляла про будь-які зміни в роботі судноплавства в Азовському морі. Водночас губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що аварійні служби продовжують ліквідовувати наслідки пожеж на нафтових об'єктах у Таганрозі та Азові після нічної атаки.

Додаткову підтримку цінам надав липневий звіт Міністерства сільського господарства США (USDA). Відомство знизило прогноз світових кінцевих запасів пшениці до 272,8 млн тонн, що відповідає очікуванням аналітиків. Крім того, USDA прогнозує, що виробництво пшениці у США становитиме 1,536 млрд бушелів — це найнижчий показник із 1970 року.

Водночас американське відомство покращило оцінки врожаю пшениці в Росії та Україні, пояснивши це сприятливими погодними умовами для озимих культур.

Зросли також ціни на кукурудзу. Ф'ючерси подорожчали на 2,2% після того, як USDA повідомило про менші, ніж очікувалося, запаси культури у США та підвищило прогноз її використання на кормові потреби й експорт.

Крім того, Міністерство сільського господарства США повідомило про продаж 264 тисяч тонн американських соєвих бобів до Китаю з постачанням у 2026–2027 маркетинговому році. Закупівлі відбуваються на тлі заяв Білого дому про досягнення домовленостей щодо збільшення імпорту американської аграрної продукції Китаєм, хоча офіційний Пекін такі обсяги поки не підтверджував.