Росія застосувала на Сумщині дрони з елементами зі збідненого урану

В уламках російських безпілотників на Сумщині виявили понад 2,8 кг збідненого урану

Служба безпеки України заявила, що після двох російських атак дронами типу «Герань-2» на Сумщині у квітні цього року в уламках безпілотників виявили елементи зі збідненого урану та зафіксували підвищений рівень гамма-випромінювання.

Про це повідомили в СБУ.

За даними спецслужби, російські війська використовували як бойову частину керовані ракети Р-60М класу «повітря — повітря», інтегровані в ударні безпілотники. Під час обстеження місць влучання фахівці зафіксували рівень гамма-випромінювання уламків 8,3 та 10,5 мкЗв/год, що, за інформацією СБУ, перевищує природний радіаційний фон.

Експертиза показала, що бойові частини ракет містили уражальні елементи зі збідненого урану загальною масою понад 2,8 кілограма. У спецслужбі зазначили, що всі небезпечні фрагменти вже вилучено та нейтралізовано.

У СБУ наголосили, що такі уламки можуть становити небезпеку для здоров'я людей, і закликали громадян не торкатися залишків збитих ракет чи безпілотників. У разі їх виявлення необхідно негайно повідомити Державну службу з надзвичайних ситуацій, поліцію або СБУ.

Водночас речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат раніше пояснював, що підвищений радіаційний фон пов'язаний з особливостями конструкції радянської ракети Р-60, яку росіяни використовують у модернізованих «Герань-2». За його словами, збіднений уран у складі сплаву не є активним джерелом випромінювання і сам по собі не становить загрози.