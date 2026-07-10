ДБР розслідує насильство в полку «Скеля» та повідомило про перше затримання

Працівники Державного бюро розслідувань затримали військовослужбовця 425 окремого штурмового полку «Скеля», якого підозрюють у застосуванні насильства до інших військових. Затримання відбулося в межах розслідування можливих фактів жорстокого поводження з особовим складом підрозділу.

Про це повідомили в ДБР.

За даними слідства, підозрюваний на момент інкримінованих подій проходив службу в полку «Скеля». Йому закидають два епізоди побиття військовослужбовців, які сталися у Харківській області.

Перший випадок, за інформацією Бюро, стався у травні 2025 року поблизу одного із сіл Ізюмського району. До місця тимчасової дислокації полку прибули військові іншого підрозділу, які повернулися після виконання бойових завдань. Між ними виник конфлікт через розміщення особового складу та техніки.

Як зазначають у ДБР, військовий капелан намагався владнати ситуацію мирним шляхом та запропонував передати вирішення питання командуванню. Однак підозрюваний кілька разів ударив його кулаком в обличчя. Потерпілого госпіталізували зі струсом головного мозку та переломом щелепи.

Другий епізод, за версією слідства, стався у червні 2025 року в місті Барвінкове. Підозрюваний напав на підполковника, який був старшим за нього за військовим званням. За даними ДБР, молодший сержант збив офіцера з ніг, після чого завдав йому численних ударів руками та ногами по голові й тулубу, спричинивши перелом ребра.

Наразі військовослужбовцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 406 Кримінального кодексу України (порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості) та ч. 4 ст. 405 ККУ (насильство щодо начальника, вчинене в умовах воєнного стану).

Слідчі клопотатимуть про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У ДБР також повідомили, що розслідування триває. Правоохоронці перевіряють інші можливі факти фізичного насильства, незаконного позбавлення волі, погроз зброєю, неналежного поводження та ненадання медичної допомоги військовослужбовцям у місцях розподілу й навчання особового складу полку «Скеля». Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора.