Аналітики ISW оцінили нову стратегію України щодо ізоляції окупованого Криму

Україна перейшла до нового етапу кампанії з ізоляції тимчасово окупованого Криму, змістивши акцент на удари по російських суднах, які забезпечують морське постачання пального на півострів.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що українські сили адаптували свою тактику після того, як Росія почала активніше використовувати морські маршрути для доставки палива до окупованого Криму.

В ISW пояснюють, що така зміна пов'язана з погіршенням наземної логістики російських військ. Регулярні удари по транспортній інфраструктурі та шляхах постачання ускладнили перевезення вантажів між територією РФ і півостровом, змусивши окупантів нарощувати морські перевезення.

Одним із підтверджень нової тактики аналітики назвали атаку в ніч із 8 на 9 липня. За інформацією командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді, українські дрони уразили 14 російських суден в акваторії Азовського моря.

Серед цілей були 12 бензовозів, буксир «Альфео» та один суховантаж.

За словами Бровді, лише за останні 96 годин українські безпілотники вразили 35 російських бензовозів, суховантажів та спеціалізованих суден.

В Інституті вивчення війни вважають, що систематичні удари по морських танкерах і транспортних суднах ускладнюватимуть забезпечення російських військ паливом та порушуватимуть логістику між Росією й окупованим Кримом. Аналітики також зазначають, що проблеми з паливним забезпеченням у Росії та на тимчасово окупованому півострові накопичуються вже кілька тижнів.

Також нагадаємо, що 10 липня в тимчасово окупованому Криму після атаки українських безпілотників сталася пожежа на електропідстанції «Мойнаки» в Євпаторії.