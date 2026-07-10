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Війна

Агенти рф займалися підпалами у різних регіонах України

Агенти рф займалися підпалами у різних регіонах України

СБУ та Нацполіція «по гарячих слідах» викрили ще трьох російських агентів, які вчиняли замовні підпали у північних та західних регіонах України.

У Сумах контррозвідка СБУ затримала жителя Київщини, який на замовлення російських спецслужбістів підпалив декілька авто Сил оборони, повідомляє СБУ.

Пошкоджені позашляховики раніше використовувалися для виконання бойових завдань на фронті. 

Мешканець столичного регіону приїхав до обласного центру вступати до місцевого вишу, але невдовзі був залучений рашистами до підпалів через Телеграм-канал з пошуку «швидких» заробітків. 

На Хмельниччині затримано безробітного, який на замовлення фсб відстежував місця паркування авто українських захисників. 

Після агентурного «звіту» він отримав від куратора з рф вказівку на підпал позашляховика військового ЗСУ з подальшою відеофіксацією загоряння. 

У Тернополі затримано автомеханіка, який підпалив адмінбудівлю місцевого відділення комерційного банку. Внаслідок загоряння було пошкоджено вхідні двері та фасад фінустанови. 

Для вчинення злочинів фігуранти використовували бензин та легкозаймисті суміші, які виготовляли за онлайн-інструкціями. 

Під час обшуків у агентів вилучено засоби підпалу, а також телефони, з яких вони координували свої дії з російськими спецслужбістами. 

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України: 

- ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період); 
- ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу). 

Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

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