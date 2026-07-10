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Економіка

Аеропорти України можуть відкрити через 3-5 місяців

Аеропорти України можуть відкрити через 3-5 місяців

Україна може відновити роботу цивільної авіації протягом 3-5 місяців після створення необхідних безпекових умов.

Як заявив заступник голови комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко, у передбачені кошти на підтримку роботи аеропортів і персоналу, який обслуговує інфраструктуру, повідомляють "Новини.Live".

За наявності підготовленої команди, необхідних безпекових умов і механізму захисту аеропортів цивільне авіасполучення можна буде запустити протягом 3-5 місяців.

Він відмовився коментувати технічний стан українських аеропортів, пояснивши це міркуваннями безпеки, оскільки така інформація може бути використана Росією.

Фото: 112.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

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