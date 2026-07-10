Критики військової допомоги Україні втратили розум, - Косіняк-Камиш

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш захистив рішення польського уряду щодо передачі Україні ракет до систем Patriot.

Він обурився критичними коментарями від оточення президента Кароля Навроцького та опозиційних партій, які розкритикували уряд через передачу Україні кількох ракет до ППО, повідомляє TVN24.

Керівник Управління міжнародної політики президента Марчин Пшидач у четвер заявив що заступник міністра оборони Цезарій Томчик відіграв ключову роль у рішення про передачу ракет.

"Це зрада чи просто дурість?", - запитав він.

Косіняк-Камиш нагадав посадовцю, що військова допомога Україні входить до національних інтересів Польщі.

"Я захищатиму це рішення, ухвалене мною та урядом. Я запитую міністра Пшидача про ці дурниці, які він виголошує, – зрада чи дурість? Вчора НАТО заявив, що ми всі маємо підтримувати Україну. Поразка України у війні з Росією – це найгірший сценарій для нас. Я волію, щоб наші Patriot збивали російські ракети над Києвом, а не над Варшавою. Ті, хто критикує польську підтримку України, втратили розум. Мене це доводить до сказу", – обурився міністр.

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