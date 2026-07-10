На Львівщині солдатів змушували класти бруківку та встановлювати пам'ятники на могилах

Самбірський міськрайонний суд Львівської області визнав винним заступника командира однієї з військових частин, який замість виконання військової служби відправляв підлеглих працювати на приватних і комерційних об'єктах.

У 2023–2024 роках посадовець допоміг знайомому підприємцю, якому бракувало робітників для виконання будівельних робіт. За його вказівкою військовослужбовці укладали бруківку на об'єктах у Львівській області, хоча мали проходити службу у військовій частині, повідомляє ДБР.

Під час власної відпустки офіцер залучав трьох підлеглих до ремонту свого будинку та встановлення пам'ятників на могилах родичів.



Попри фактичну відсутність на службі, військовослужбовці продовжували отримувати грошове забезпечення. За висновками експертиз, державі завдано майже 600 тис. грн. збитків.



До винесення вироку засуджений повністю відшкодував завдані збитки.



Обвинувальний акт у цій справі ДБР скерувало до суду у квітні 2026 року.



Суд визнав його винним у перевищенні влади військовою службовою особою (ч. 5 ст. 426-1 КК України) та призначив покарання у вигляді двох років позбавлення волі.



Водночас суд звільнив засудженого від відбування цього покарання, замінивши його на два роки службового обмеження з відрахуванням 20% грошового забезпечення в дохід держави.



Також із засудженого стягнуто понад 35 тис. грн судових витрат.



Вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений протягом 30 днів.

Фото: ДБР.