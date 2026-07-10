Учасники сутички із ТЦК у Львові пообіцяли піти служити

Учасники масштабного конфлікту з ТЦК у Львові вибачилися перед військовослужбовцями.

Ветеран Антон Петровський повідомив, що з учасниками провели виховну бесіду.

Двоє чоловіків попросили пробачення за скоєне. Один із них пообіцяв після відповідної підготовки піти служити в ЗСУ.

Інший розповідає, що є військовослужбовцем у відпустці, просить пробачення в побратимів та каже, що повернеться з відпустки і буде на полі бою.

Неповнолітні також брали участь у сутичці.

Ветеран повідомляє, що розшукують тих, хто здирав форму з військового й обіцяє, що їм "буде гірше".

Ще одне відео з вибаченнями учасника конфлікту опублікував командир 2-го штурмового батальйону 3 ОШБ Дмитро "Сліп" Кухарчук й повідомив, що з цим учасником теж була виховна бесіда.



Чоловік каже, що брав участь у сутичці з автівкою ТЦК, перепрошує за це та каже, що готовий понести будь-яке покарання.

Фото: скріншот.