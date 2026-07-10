Іран розробляє план вбивства Трампа

Ізраїль передав США нові розвідувальні дані, які свідчать про новий план Ірану щодо вбивства президента Дональда Трампа.

Іран протягом багатьох років відкрито заявляє про намір помститися Трампу за ліквідацію Касема Сулеймані – одного з найвищих генералів Корпусу вартових ісламської революції, якого вбили під час першого президентського терміну Трампа, повідомляє The Wall Street Journal.

У Білому домі, коментуючи цю інформацію, нагадали слова Трампа у Туреччині.

"Вони хочуть усунути лідера США – мене. Я є в кожному списку. Я сьогодні вранці побачив, що перебуваю в кожному їхньому списку. І поки що, гадаю, мені трохи щастило, але це може тривати недовго", - сказав він.

Під час похорону верховного лідера Ірану Алі Хаменеї учасники церемонії скандували заклики до смерті Трампа та розгорнули банер із написом: "Ми вб'ємо Трампа".

Фото: ОП.