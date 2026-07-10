У Львові затримали учасника заворушень проти ТЦК

СБУ та Нацполіція протягом доби встановили і затримали у Львові чоловіка, якого підозрюють у побитті поліцейського 8 липня цього року.

Фігурантом є 23-річний львів’янин, який перебував серед осіб, котрі спочатку заблокували службовий автомобіль українських захисників, пошкодили його, а потім перевернули, повідомляє СБУ.

Подія сталася на проспекті Червоної Калини у Львові під час виконання військовими та поліцейськими заходів з оповіщення.



Під час спроб співробітників Нацполіції припинити злочинні дії, учасники натовпу почали чинили активний опір правоохоронцям.



Один із фігурантів напав на поліцейського і завдав йому тілесних ушкоджень.



Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:



- ч. 2 ст. 345 (насильство щодо працівника правоохоронного органу);

- ч.4 ст. 296 (хуліганство вчинення із застосуванням вогнепальної, холодної зброї чи інших спеціально заготовлених предметів).



У межах кримінального провадження, розпочатого за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період – ч.1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України, триває комплекс слідчих та оперативних заходів.



Наразі правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до масових заворушень, а також до вчинення протиправних дій щодо військовослужбовців Збройних сил України та працівників Національної поліції.



Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників нападу на українських захисників. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.



Служба безпеки наголошує, що будь-які спроби перешкоджання законній діяльності Сил оборони України, а також насильство щодо військовослужбовців чи правоохоронців отримають принципову правову оцінку, а всі причетні до таких злочинів нестимуть відповідальність, передбачену законодавством нашої держав

Фото: СБУ.