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Суспiльство

У Львові затримали учасника заворушень проти ТЦК

У Львові затримали учасника заворушень проти ТЦК

СБУ та Нацполіція протягом доби встановили і затримали у Львові чоловіка, якого підозрюють у побитті поліцейського 8 липня цього року.

Фігурантом є 23-річний львів’янин, який перебував серед осіб, котрі спочатку заблокували службовий автомобіль українських захисників, пошкодили його, а потім перевернули, повідомляє СБУ.

Подія сталася на проспекті Червоної Калини у Львові під час виконання військовими та поліцейськими заходів з оповіщення. 

Під час спроб співробітників Нацполіції припинити злочинні дії, учасники натовпу почали чинили активний опір правоохоронцям. 

Один із фігурантів напав на поліцейського і завдав йому тілесних ушкоджень. 

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: 

- ч. 2 ст. 345 (насильство щодо працівника правоохоронного органу); 
- ч.4 ст. 296 (хуліганство вчинення  із застосуванням вогнепальної, холодної зброї чи інших спеціально заготовлених предметів). 

У межах кримінального провадження, розпочатого за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період – ч.1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України, триває комплекс слідчих та оперативних заходів. 

Наразі правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до масових заворушень, а також до вчинення протиправних дій щодо військовослужбовців Збройних сил України та працівників Національної поліції. 

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників нападу на українських захисників. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми. 

Служба безпеки наголошує, що будь-які спроби перешкоджання законній діяльності Сил оборони України, а також насильство щодо військовослужбовців чи правоохоронців отримають принципову правову оцінку, а всі причетні до таких злочинів нестимуть відповідальність, передбачену законодавством нашої держав

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СБУЛьвівполіціяТЦКчоловік
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