У Великій Британії позбавили права викладати вчителя через заяви про «сатанинських нацистів» в Україні

У Великій Британії 60-річному вчителю історії Вільяму Гарвуду заборонили працювати в навчальних закладах після того, як він під час уроку виправдовував російське вторгнення в Україну та схвально висловлювався про вбивства українців.

Про це повідомляє The Telegraph.

Інцидент стався у жовтні 2023 року в Католицькій академії Святої Марії в місті Менстон. Під час уроку історії учні 11 класу запитали вчителя, чи існують справедливі війни. За словами школярів, у відповідь Гарвуд навів як приклад війну Росії проти України.

Як встановило розслідування, педагог заявив, що «радий», що рашистський ватажок Владімір Путін убиває в Україні «сатанинських нацистів». Також він стверджував, що світом керують мільярдери, які нібито створили «злих українців».

Крім того, під час цього ж уроку Гарвуд висловлювався про те, що «геї та трансгендерні люди психічно хворі».

Агентство з регулювання діяльности вчителів (TRA) дійшло висновку, що висловлювання педагога фактично виправдовували російську агресію проти України та були неприйнятними для освітнього процесу.

Сам Гарвуд заперечував звинувачення. Він заявив, що має право на власні релігійні та філософські переконання, які, за його словами, захищаються британським законодавством. Також він стверджував, що учні неправильно зрозуміли його слова та створили «хибний карикатурний образ» його позиції.

Водночас комісія TRA визнала такі пояснення безпідставними.

«Ці твердження становили неприпустиме узагальнення, фактично зображуючи українців як злих людей або нацистів. Така поведінка була явно неприйнятною і значною мірою виходила за межі допустимої педагогічної практики», — зазначили в рішенні.

За результатами дисциплінарного провадження Вільяму Гарвуду заборонили викладати у британських школах. Подати заяву про перегляд цього рішення він зможе не раніше червня 2032 року.