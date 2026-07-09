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Війна

Вибухи у Запоріжжі: росіяни вдарили дронами по АЗС, є загиблий і постраждалі

Вибухи у Запоріжжі: росіяни вдарили дронами по АЗС, є загиблий і постраждалі

Вибухи у Запоріжжі пролунали вдень у четвер, 9 липня. Росіяни атакували дронами АЗС у місті, є загиблий та поранені. Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

 – Одна людина поранена внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Росіяни безпілотником ударили по АЗС у обласному центрі. Поранень дістав чоловік, – написав Федоров.

Він додав, що постраждалому надається допомога.

Згодом з’явилася інформація, що одна людина загинула і троє дістали поранень внаслідок атаки РФ на АЗС.

– Російський безпілотник спричинив пожежу на автозаправці. Згоріли автівки та сам комплекс. Щонайменше троє людей поранені. Відомо про одного загиблого, – додав очільник ОВА.

На місці працюють екстрені служби.

Фото: Запорізька ОВА

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Запоріжжяобстрілиагресія рф
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