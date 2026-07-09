США готуються до нового етапу конфлікту з Іраном через Ормузьку протоку

Адміністрація президента США Дональда Трампа готується до нового етапу протистояння з Іраном, який може тривати від кількох днів до кількох тижнів. Головною причиною загострення стала ситуація навколо Ормузької протоки — одного з найважливіших маршрутів світової торгівлі нафтою та газом, інформує Axios.

За даними американських посадовців, тривалість і масштаби конфлікту залежатимуть від подальших дій Тегерана, насамперед від того, чи продовжить Іран атаки на комерційні судна в районі протоки.

Як зазначають джерела, якщо раніше Вашингтон зосереджувався на знищенні ракетного потенціалу Ірану та залишків його ядерної програми, то тепер основною метою стала гарантія безпечного судноплавства через Ормузьку протоку та недопущення дестабілізації світових енергетичних ринків.

Президент США Дональд Трамп заявив, що 60-денне перемир'я, передбачене меморандумом про взаєморозуміння між сторонами, припинило дію після атак Ірану на комерційні судна. Після цього американські військові завдали нової серії ударів по іранських цілях поблизу Ормузької протоки та на території Ірану.

У відповідь Корпус вартових ісламської революції повідомив про ракетні та безпілотні удари по американських військових об'єктах у Бахрейні та Кувейті. Іранська сторона також заявила, що не відмовиться від своїх претензій щодо контролю над Ормузькою протокою.

Водночас Трамп заявив, що Вашингтон готовий до деескалації конфлікту. За його словами, представники Ірану нібито вийшли на контакт зі США та висловили готовність до укладення нової угоди, хоча підтвердження цього з боку Тегерана наразі немає.

«Я просто не знаю, чи вони варті того, щоб укладати угоду, і чи будуть вони її виконувати», — сказав президент США.

Іран, своєю чергою, наполягає, що питання Ормузької протоки має стати одним із ключових у будь-яких переговорах про завершення конфлікту.

Спікер парламенту Ірану та один із головних переговірників Мохаммад-Багер Галібаф звинуватив США у порушенні домовленостей і заявив, що протока буде відкрита лише на умовах Тегерана.

Американські чиновники водночас вважають, що мають більше можливостей для посилення тиску на Іран, оскільки останніми тижнями сотні нафтових танкерів змогли безперешкодно залишити Перську затоку. Це, на їхню думку, зменшує ризик різкого стрибка світових цін на нафту у разі подальшої ескалації.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс наголосив, що позиція Вашингтона залишається незмінною: Ормузька протока повинна залишатися відкритою для міжнародного судноплавства, а будь-які спроби Ірану заблокувати рух кораблів отримають військову відповідь.