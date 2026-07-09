ЗМІ дізналися, які поступки готує ЄС заради ухвалення санкцій проти РФ

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу можуть затвердити 21-й пакет санкцій проти Росії під час засідання в Брюсселі 13 липня. Водночас, за даними джерел, документ можуть ухвалити у компромісній редакції після низки поступок окремим державам-членам.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на власні джерела в ЄС.

За інформацією співрозмовників видання, ще тиждень тому між країнами Євросоюзу існували суттєві розбіжності щодо змісту нового санкційного пакета, через що його ухвалення могли відкласти до осені. Водночас обговорення документа на засіданні Комітету постійних представників ЄС (Coreper) дало підстави очікувати досягнення компромісу.

За даними джерел, для погодження пакета ЄС може піти на кілька поступок.

Зокрема, із санкційного списку можуть виключити предстоятеля Російської православної церкви патріарха Кіріла та засновника компанії «Лукойл» Ваґіта Алєкперова. На цьому, як стверджується, наполягали Болгарія та Італія.

Також можуть бути пом'якшені формулювання щодо заборони на в'їзд до ЄС російських комбатантів, які брали участь у війні проти України. Зокрема, із запропонованих обмежень можуть виключити колишніх військовослужбовців. Таку позицію підтримують Італія, Франція, Греція, Кіпр та низка інших держав.

Крім того, Євросоюз може відмовитися від повної заборони імпорту російської тріски та пом'якшити обмеження на постачання риби з Росії й Білорусі. Такі зміни відповідають інтересам Німеччини, Франції, Нідерландів і Польщі.

Ще одним компромісом може стати перегляд окремих пропозицій щодо імпорту російського скрапленого природного газу та санкцій проти танкерів, які його перевозять. Проти жорсткіших обмежень виступають Греція, Кіпр і Мальта.

Наступне обговорення санкційного пакета в Coreper заплановане на 10 липня. За інформацією джерел, ірландське головування в Раді ЄС розраховує отримати технічне погодження документа саме цього дня, щоб міністри закордонних справ могли остаточно затвердити його 13 липня.

Якщо компромісу досягти не вдасться, можливе проведення додаткового засідання Комітету постійних представників 12 липня або перенесення ухвалення пакета на пізніший термін.

Співрозмовники «Європейської правди» також не виключають, що 13 липня ЄС може обмежитися лише рішенням про продовження дії цінової стелі на російську нафту на рівні 44,1 долара за барель ще на шість місяців, а решту санкційного пакета погодити пізніше.

На початку червня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила проєкт 21-го пакета санкцій проти Росії. Відтоді країни ЄС не можуть досягти єдиної позиції щодо окремих його положень, зокрема санкцій проти російського рибальства, обмежень для російських військових та персональних санкцій щодо окремих громадян РФ.