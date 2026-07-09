Україна має лише два місяці, щоб відновити переговори з РФ, - президент Чехії

Україна та її партнери мають лише два місяці, щоб відновити мирні переговори, інакше існує ризик ескалації війни з боку Росії.

Президент Чехії Петр Павел переконаний, що союзники повинні використати нинішній тиск на Росію, щоб змусити її до мирних переговорів у найближчі тижні, повідомляє Telegraph.

"Я вважаю, що у нас є вікно можливостей, щоб продовжувати тиснути й давати Росії чіткий сигнал про те, що ми готові розпочати переговори", – сказав Павел.

На його думку, існує ризик того, що Путін може оголосити загальну мобілізацію після парламентських виборів, які мають відбутися 20 вересня.

"У вересні в Росії відбудуться парламентські вибори. Президент Путін навряд чи оголосить мобілізацію до цього, але щойно вибори закінчаться, це вікно можливостей звузиться", - заявив він.

Павел наголосив, що зараз Росія має чимало внутрішніх проблем і викликів, якими можуть скористатися союзники та Україна для того, щоб схилити Москву до переговорів.

"Російська громадськість дедалі більше виступає проти війни. Президенту Путіну буде важко зберігати спокій у країні, і якщо цей тиск триватиме, якщо Україна й надалі зможе успішно влучати в цілі глибоко на території Росії, це створить умови, за яких Росія буде більш схильною до переговорів", - зазначив він.

Фото: ОП.