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Війна

СБУ завдала успішних ударів по двох об'єктах нафтової інфраструктури рф

СБУ завдала успішних ударів по двох об'єктах нафтової інфраструктури рф

Спецоперацію проведено на виконання поставлених Президентом України завдань щодо зниження військово-економічного потенціалу держави-агресора, повідомляє СБУ.

Першою ціллю стала нафтобаза «Червона зоря» у Тверській області, розташована за 520 км від державного кордону України. На території об'єкта були зафіксовані влучання українських ударних БпЛА, після чого виникла пожежа. 

Друга ціль – нафтобаза «Ставропольська» у Ставропольському краї рф, розташована також за понад 500 км від України. На об'єкті спалахнула масштабна пожежа, площа якої стрімко збільшується. 

Обидві нафтобази забезпечують приймання, зберігання та відпуск автомобільних бензинів і дизельного пального. 

СБУ продовжує системну роботу з ураження російського нафтового сектору ‒ одного з ключових джерел фінансування війни проти України.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

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