СБУ завдала успішних ударів по двох об'єктах нафтової інфраструктури рф

Спецоперацію проведено на виконання поставлених Президентом України завдань щодо зниження військово-економічного потенціалу держави-агресора, повідомляє СБУ.

Першою ціллю стала нафтобаза «Червона зоря» у Тверській області, розташована за 520 км від державного кордону України. На території об'єкта були зафіксовані влучання українських ударних БпЛА, після чого виникла пожежа.



Друга ціль – нафтобаза «Ставропольська» у Ставропольському краї рф, розташована також за понад 500 км від України. На об'єкті спалахнула масштабна пожежа, площа якої стрімко збільшується.



Обидві нафтобази забезпечують приймання, зберігання та відпуск автомобільних бензинів і дизельного пального.



СБУ продовжує системну роботу з ураження російського нафтового сектору ‒ одного з ключових джерел фінансування війни проти України.

Фото: СБУ.