Винищувачі НАТО зможуть збивати російські дрони

НАТО погодився перетворити свою багаторічну місію з патрулювання повітряного простору країн Балтії на місію з протиповітряної оборони, що надасть військовим Альянсу ширші повноваження.

Розширення місії передбачає ширший мандат для військових Альянсу, зокрема у знищенні об'єктів, що загрожують повітряному простору країн Балтії, повідомляє LRT.

Країни регіону стикаються з гібридними викликами та атаками безпілотників, союзники, що виконують місію, зможуть взяти на себе ширші повноваження.

"Поточнамісія з патрулювання повітряного простору призначена для мирного часу, коли винищувачі реагують на інциденти, супроводжуючи їх. Таким чином ми показуємо, що звертаємо увагу на інциденти. Це свого роду стримування", – сказав президент Литви Гітанас Науседа.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна у повідомив, що оновлена ​​місія матиме більшу гнучкість та швидше реагування на повітряні загрози.

Естонський міністр оборони Ханно Певкур додав, що пересічна людина не помітить змін – літаки продовжуватимуть літати, а патрулювання повітряного простору триватиме.

"По суті, зміна полягає в тому, що Верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR) отримає ширші повноваження, а також будуть уточнені повноваження, надані пілотам. Буде запроваджено більше гнучкості та швидше реагування", – пояснив він.

Зокрема зміни передбачають відсутність потреби проводити консультації на політичному рівні перед тим, як збити безпілотник, який зайшов у повітряний простір НАТО.

Місія НАТО з патрулювання повітряного простору в Литві, Латвії та Естонії – трьох балтійських країнах, близьких до Росії, які не мають власних винищувачів, – була розпочата у 2004 році, одразу після їх вступу до альянсу НАТО.

Місію було розширено у 2014 році після початку російської агресії проти України, і вона залучає понад десяток винищувачів від трьох країн-членів НАТО, що діють на ротаційній основі, які злітають з двох аеродромів у регіоні.

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