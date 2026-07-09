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Війна

Прорив на Донеччині: ЗСУ повернули під контроль ще один населений пункт

Прорив на Донеччині: ЗСУ повернули під контроль ще один населений пункт

Сили оборони України звільнили від російських окупантів селище Новохатське на Донеччині. Про успішне завершення операції повідомила 37-ма окрема бригада морської піхоти. За інформацією військових, населений пункт вдалося повністю очистити від російських підрозділів завдяки спільним діям морських піхотинців 37-ї бригади та бійців 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. Спільними та злагодженими зусиллями воїнів 37 окремої бригади морської піхоти та побратимів із 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади селище Новохатське Донецької області повністю очищено від російських окупантів. Крок за кроком, попри опір ворога та щільне мінування, морпіхи та десантники виконали поставлене завдання. Ворог вибитий із позицій, зазнав втрат і відступив", – йдеться у повідомленні.

Тим часом у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що за добу на фронті відбулося 219 бойових зіткнень.

Найгарячішими залишаються Покровський, Костянтинівський, Слов'янський та Гуляйпільський напрямки. Зокрема, на Покровському напрямку російські війська здійснили 26 атак, але українські захисники ліквідували 37 окупантів, ще 10 поранили, а також знищили артилерійську систему, автомобільну та спеціальну техніку ворога.

Активні бойові дії також тривали на Лиманському, Куп'янському, Краматорському, Південно-Слобожанському та Курському напрямках, де українські військові продовжують стримувати наступ російських сил.

Як повідомляло раніше ForUa, ЗСУ  на східному напрямку збили російський багатоцільовий винищувач Cу-35.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ДонбасЗСУзвільненняситуація на фронтіНовохатське
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