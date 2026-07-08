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Війна

Українські військові заявили про чергову втрату російської авіації

Українські військові заявили про чергову втрату російської авіації

Повітряні сили Збройних сил України повідомили про знищення ще одного російського бойового літака.

Про це йде мова в повідомленні пресслужби Повітряних сил ЗСУ.

«Гарні новини від Повітряних сил! Сьогодні відмінусували ще одного російського повітряного терориста! Слава Україні!» — зазначили у відомстві.

Тип літака, місце та обставини його знищення у повідомленні не уточнювалися.

Пізніше Повітряні сили ЗСУ уточнили, що на східному напрямку збито російський багатоцільовий винищувач Cу-35. "Підтверджено! 8 липня 2026 року на східному напрямку збито російський багатоцільовий винищувач Cу-35!" – йдеться у повідомленні в телеграм.

Станом на цей час російська сторона не коментувала заяву українських військових. Незалежного підтвердження цієї інформації також немає.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляло про знищення російського винищувача МіГ-29 на аеродромі «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму.

За даними ГУР, у ніч на 26 червня підрозділи департаменту безпілотних систем атакували військовий аеродром, унаслідок чого було знищено винищувач МіГ-29.

Крім того, українські спецпризначенці уразили аеродромну пускову установку, яка в момент удару обслуговувала бойовий літак російських окупаційних військ. У розвідці зазначили, що орієнтовні втрати російської сторони внаслідок операції можуть становити десятки мільйонів доларів.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

авіаціяПС ЗСУ
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