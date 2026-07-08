Українські військові заявили про чергову втрату російської авіації

Повітряні сили Збройних сил України повідомили про знищення ще одного російського бойового літака.

Про це йде мова в повідомленні пресслужби Повітряних сил ЗСУ.

«Гарні новини від Повітряних сил! Сьогодні відмінусували ще одного російського повітряного терориста! Слава Україні!» — зазначили у відомстві.

Тип літака, місце та обставини його знищення у повідомленні не уточнювалися.

Пізніше Повітряні сили ЗСУ уточнили, що на східному напрямку збито російський багатоцільовий винищувач Cу-35. "Підтверджено! 8 липня 2026 року на східному напрямку збито російський багатоцільовий винищувач Cу-35!" – йдеться у повідомленні в телеграм.

Станом на цей час російська сторона не коментувала заяву українських військових. Незалежного підтвердження цієї інформації також немає.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляло про знищення російського винищувача МіГ-29 на аеродромі «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму.

За даними ГУР, у ніч на 26 червня підрозділи департаменту безпілотних систем атакували військовий аеродром, унаслідок чого було знищено винищувач МіГ-29.

Крім того, українські спецпризначенці уразили аеродромну пускову установку, яка в момент удару обслуговувала бойовий літак російських окупаційних військ. У розвідці зазначили, що орієнтовні втрати російської сторони внаслідок операції можуть становити десятки мільйонів доларів.